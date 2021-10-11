لبنان

قراران لوزير الزراعة عن استيراد الخضر والفاكهة

Lebanon 24
11-10-2021 | 06:44
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 اصدر وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن، قرارين يتعلقان باستيراد الخضر والفاكهة.

يحمل القرار الاول رقم 335/1 ويتعلق بتعديل المادة الثالثة من القرار 2/1 تاريخ 3/1/2000 (تعديل القرار رقم 358/1 تاريخ 24/10/1997 ) بحيث يصبح على الشكل التالي:

"يسمح باستيراد الخضر والفاكهة الموضبة بعبوات الفلين (البوليسترين ) اعتبارا من تاريخه ولغاية سنة والباقي دون تعديل".

اما القرار الثاني ويحمل الرقم 340/1 فانه يسمح باستيراد بعض انواع الخضر والفاكهة المستوردة ضمن فترات محددة.
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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