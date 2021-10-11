قراران لوزير الزراعة عن استيراد الخضر والفاكهة

اصدر وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن، قرارين يتعلقان باستيراد الخضر والفاكهة.يحمل القرار الاول رقم 335/1 ويتعلق بتعديل المادة الثالثة من القرار 2/1 تاريخ 3/1/2000 (تعديل القرار رقم 358/1 تاريخ 24/10/1997 ) بحيث يصبح على الشكل التالي:"يسمح باستيراد الخضر والفاكهة الموضبة بعبوات الفلين (البوليسترين ) اعتبارا من تاريخه ولغاية سنة والباقي دون تعديل".اما القرار الثاني ويحمل الرقم 340/1 فانه يسمح باستيراد بعض انواع الخضر والفاكهة المستوردة ضمن فترات محددة.