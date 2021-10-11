لبنان

منذ أكثر من 84 ساعة...لا كهرباء في هذه المنطقة

Lebanon 24
11-10-2021 | 06:47
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أصدرت مؤسسة "كهرباء زحلة" بياناً أشارت فيه إلى أن "المنطقة التابعة لها وغالبية مناطق البقاع لم تتغذّ بالتيار الكهربائي منذ 84 ساعة".
وجاء في نص البيان: "جواباً على أسئلة المشتركين حول تغذية مؤسسة كهرباء لبنان خصوصاً بعد صدور بيانات رسمية طمأنت عن عودة التيار تدريجياً إلى المناطق، توضح شركة كهرباء زحلة أن المنطقة التابعة للشركة وغالبية مناطق البقاع لم تتغذَّ بالتيار الكهربائي منذ 84 ساعة ولم تستطع الشركة الحصول على جواب حول السبب الذي يلحق أهل البقاع بهذا الظلم والاستنسابية". 
 
 
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