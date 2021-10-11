لبنان

اعتصام لسائقي السيارات العمومية امام وزارة الداخلية

Lebanon 24
11-10-2021 | 06:58
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افادت "الوكالة الوطنية للاعلام" ان سائقي السيارات العمومية نفذوا اعتصاما امام وزارة الداخلية في الصنائع، احتجاجا على استخدام بعض سائقي السيارات الخصوصية مركباتهم لنقل المواطنين، بدلا من السيارات العمومية وقد تسبب الاعتصام بزحمة سير في المكان.
المصدر: الوكالة الوطنية
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وزارة الداخلية

اعتصام

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