اعتصام لسائقي السيارات العمومية امام وزارة الداخلية

افادت "الوكالة الوطنية للاعلام" ان سائقي السيارات العمومية نفذوا اعتصاما امام وزارة الداخلية في الصنائع، احتجاجا على استخدام بعض سائقي السيارات الخصوصية مركباتهم لنقل المواطنين، بدلا من السيارات العمومية وقد تسبب الاعتصام بزحمة سير في المكان.