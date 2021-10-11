لبنان

تعميمٌ من ميقاتي بشأن الطلاب في الخارج.. ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
11-10-2021 | 07:09
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وجه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي كتاباً الى وزارة الخارجية طلب فيه التعميم على البعثات الدبلوماسية والقنصلية اللبنانية لبذل الجهود لتمكين الطلاب في الخارج من متابعة دراستهم.
 
وجاء في نص الكتاب: "في إطار متابعة أوضاع الطلاب اللبنانيين في الخارج مع بداية العام الجامعي الجديد وتمكينهم من متابعة دراستهم في ظل الأوضاع الإقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد، يُطلب إليكم التعميم على البعثات الدبلوماسية والقنصلية اللبنانية في الخارج بذل الجهود لدى الجمعيات الحكومية وغير الحكومية وإدارة الجامعات وأبناء الجالية الميسورين لحثهم على تقديم المساعدة للطلاب في الخارج، وكذلك السعي لتمديد المهل المعطاة لدفع الأقساط وتخفيضها عند الإمكان".
 
 
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