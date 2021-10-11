مذكرة ادارية بالاقفال بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف

اصدر رئيس مجلس الوزراء مذكـرة رقــم 21/2021 جاء فيها :

إستناداً للمرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 وتعديلاته الذي يحدد أيام التعطيل في الأعياد والمناسبات الرسمية،تُقفل جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات في 12 ربيع الأول 1443ه، المصادف يوم الاثنين الواقع فيه 18/10/2021 بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف.