لبنان

مذكرة ادارية بالاقفال بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف

Lebanon 24
11-10-2021 | 07:25
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اصدر رئيس مجلس الوزراء مذكـرة رقــم 21/2021   جاء فيها : 
إستناداً للمرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 وتعديلاته الذي يحدد أيام التعطيل في الأعياد والمناسبات الرسمية،تُقفل جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات في 12 ربيع الأول 1443ه، المصادف يوم الاثنين الواقع فيه 18/10/2021 بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف.
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