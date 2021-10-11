​ كورونا من جديد... هذه المدرسة تقفل أبوابها

بعد التأكد من اصابة عدد من تلامذة صف الـEB6، قامت مدرسة الراهبات الأنطونيات في زغرتا باقفال ابوابها ابتداء من اليوم ولغاية أسبوع بهدف تعقيم الصفوف والحؤول دون تفشي الوباء في المدرسة.