لبنان

​ كورونا من جديد... هذه المدرسة تقفل أبوابها

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-10-2021 | 07:46
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بعد التأكد من اصابة عدد من تلامذة صف الـEB6، قامت مدرسة الراهبات الأنطونيات في زغرتا باقفال ابوابها ابتداء من اليوم ولغاية أسبوع بهدف تعقيم الصفوف والحؤول دون تفشي الوباء في المدرسة.
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