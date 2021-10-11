لبنان

كتلة المستقبل تقدمت باقتراحي قانون بشأن رفع الحصانات ولا حل إلا بالموافقة عليهما

Lebanon 24
11-10-2021 | 08:12
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أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار في حديث تلفزيوني "الكتلة تصر على الوصول إلى الحقيقة بحادثة مرفأ بيروت وطالبت بالتحقيق الدولي منذ البداية، ولكن لم يتم الموافقة عليه".

ولفت الى ان "كتلة المستقبل تقدمت باقتراحي قانون للهيئة العامة لمجلس النواب بشأن رفع الحصانات، وننتظر تحديد موعد جلسة ولا حل إلا بالموافقة على الاقتراحين"، مشيرا الى ان كتلة المستقبل طرحتهما على الكتل النيابية كافة، ويقضي الاقتراح الاول بتعليق الحصانات الدستورية على جميع الرؤساء والوزراء والنواب القضاة، والثاني يقضي بتعليق الحصانات عن الموظفين وعن كل من يتم طلبه للاستدعاء".


وقال: إذا اردنا فعلا الحقيقة، يجب الموافقة على الاقتراحين ورفع الحصانات عن الجميع".
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