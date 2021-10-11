تحضيرا لموسم الامطار ولتلافي طغيان نهر الليطاني على الاملاك العامة والخاصة و المنازل و مخيمات النازحين وبالتعاون بين المصلحة الوطنية لنهر الليطاني مع بعض الجهات المانحة باشرت الفرق الفنية اشغال تنظيف العبارات واسفل الجسور فوق نهر الليطاني على طول الاوتوستراد العربي.