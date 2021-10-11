كلودين عون سلمت رعد نصا تعديليا لقانون الانتخابات النيابية لتضمينه كوتا نسائية

زارت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون على رأس وفد من الهيئة ، "في إطار المساعي التي تقوم بها لدى النواب حول موضوع تعديل قانون الانتخابات لتضمينه كوتا نسائية"، رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد وسلمته النص التعديلي الذي أعدته الهيئة لهذا الغرض.وضم الوفد أمينة سر الهيئة الكاتب العدل رندا عبود، وعضو المكتب التنفيذي المحامية غادة جنبلاط، وعضو لجنة مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي في الهيئة الدكتورة ريما فخري.