بدءاً من الغد... هذا هو سعر صفيحة المازوت الايراني (صورة)

أعلنت شركة "الامانة" للمحروقات عن تحديد سعر صفيحة المازوت الايراني بـ170 الف ليرة لبنانية، وذلك ابتداءً من يوم الثلاثاء 12 تشرين الاول ولغاية 20 منه، وذلك حصرا للفئات التي حددتها قيادة "حزب الله".