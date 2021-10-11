لبنان

بدءاً من الغد... هذا هو سعر صفيحة المازوت الايراني (صورة)

Lebanon 24
11-10-2021 | 08:31
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أعلنت شركة "الامانة" للمحروقات عن تحديد سعر صفيحة المازوت الايراني بـ170 الف ليرة لبنانية، وذلك ابتداءً  من يوم الثلاثاء 12 تشرين الاول ولغاية 20 منه، وذلك حصرا للفئات التي حددتها قيادة "حزب الله".
 
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المازوت الايراني

شركة الامانة

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