لبنان

فارقت الحياة... والسبب "جبنة"

Lebanon 24
11-10-2021 | 08:41
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أفادت المعلومات عن اصابة أم وابنتيها بحالة تسمم بعد تناولهن الجبنة التي كانت قد اشترتها الوالدة من احدى "السوبرماركات"، وتم نقلهن الى مستشفى "سان جورج " في عجلتون، حيث فارقت احدى الطفلتين (7سنوات) الحياة.
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سان جورج

عجلتون

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