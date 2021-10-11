فارقت الحياة... والسبب "جبنة"

أفادت المعلومات عن اصابة أم وابنتيها بحالة تسمم بعد تناولهن الجبنة التي كانت قد اشترتها الوالدة من احدى "السوبرماركات"، وتم نقلهن الى مستشفى "سان جورج " في عجلتون، حيث فارقت احدى الطفلتين (7سنوات) الحياة.