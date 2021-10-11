الجيش دهم مستودعا مشبوها في حوش السيّد علي... ماذا عثر في داخله؟ (صور)

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:



دهمت قوة من الجيش بتاريخ 11 / 10 / 2021 تؤازرها مجموعة من مديرية المخابرات في منطقة حوش السيد علي- الهرمل مستودعاً مشبوهاَ، حيث ضبطت حوالى 10 أطنان من حشيشة الكيف وتم تلفها في مكانها.