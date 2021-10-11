لبنان

الجيش دهم مستودعا مشبوها في حوش السيّد علي... ماذا عثر في داخله؟ (صور)

Lebanon 24
11-10-2021 | 08:50
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

دهمت قوة من الجيش بتاريخ 11 / 10 / 2021 تؤازرها مجموعة من مديرية المخابرات في منطقة حوش السيد علي- الهرمل مستودعاً مشبوهاَ، حيث ضبطت حوالى 10 أطنان من حشيشة الكيف وتم تلفها في مكانها.
 
 
 
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