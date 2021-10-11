سرق حوالي 100 دراجة نارية في بيروت وضواحيها!

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:بتاريخ 11 / 10 / 2021 أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة تحويطة الغدير- الضاحية الجنوبية، المواطن (ح.ح) لقيامه بسرقة حوالى 100 دراجة نارية في بيروت وضواحيها، ولوجود مذكرات توقيف بحقه لارتكابه جرائم: إطلاق نار، وتعاطي المخدرات وترويجها، والقيام بأعمال سلب وافتعال الإشكالات، وضُبط بحوزته كمية من حشيشة الكيف، ودراجة نارية مسروقة.سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.