علامة: أنهينا البحث في إقتراح قانون الدواء وتمت إحالته على الهيئة العامة لإقراره

غرد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب فادي علامة عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "أنهينا اليوم خلال اجتماع مشترك للجنة الصحة ولجنة الإدارة والعدل البحث في إقتراح قانون الدواء الذي سبق وتقدمنا به وتمت إحالته على الهيئة العامة لإقراره لما له من تأثير إيجابي على السياسة الدوائية المتبعة في لبنان، ويساهم في توفير الأدوية والمستلزمات الطبية والتحكم إلى حد ما بالاسعار".