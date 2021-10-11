إلى اللبنانيين... إليكم أرقام "كورونا" مع بداية الاسبوع (صورة)

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 202 إصابة بفيروس "كورونا" في لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية، رفعت إجمالي الحالات المثبتة إلى 630382.

كذلك، سُجلت 4 حالات وفاة جديدة، رفعت الاجمالي إلى 8389.