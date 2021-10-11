رياشي اطلعت طراف على دور وزارة الشؤون في اعداد وتنفيذ الاصلاحات البنيوية في الادارة العامة

‎اجتمعت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية السفيرة نجلا رياشي في مكتبها في الوزارة مع سفير الإتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف يرافقه وفد من البعثة.

واكد الطرفان خلال اللقاء، حرصهما على متابعة التعاون المشترك القائم اصلا بين مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية والاتحاد الاوروبي وتطويره على كافة الصعد.

واطلعت رياشي طراف على "الدور المحوري لوزارة التنمية الادارية في اعداد وتنفيذ العديد من الاصلاحات البنيوية في الادارة العامة". كما تناول البحث "الدعم الذي يمكن ان يقدمه الاتحاد الاوروبي لمكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الاداري لتنفيذ هذه البرامج الاصلاحية".

‎كما وضعت رياشي طراف في" صورة التقدم الحاصل في عدة مشاريع اصلاحية ابرزها استراتيجية التحول الرقمي واستراتيجية مكافحة الفساد في لبنان".

واستعرض طراف العوائق التي تحول دون تطبيق مشروع دعم مؤسسة الضمان الاجتماعي الذي ينفذ بتمويل من الإتحاد الأوروبي وسبل حلها.