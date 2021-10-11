ادارة المناقصات: لم نتستلم إدارة المناقصات دفاتر الشروط الخاصة بمناقصات الفيول

صدر عن إدارة المناقصات في التفتيش المركزي البيان التالي: "لغاية بعد ظهر اليوم الاثنين 11 الحالي لم تستلم إدارة المناقصات دفاتر الشروط الخاصة بمناقصات الفيول.ان إدارة المناقصات إذ تنتظر استلام دفاتر الشروط من وزارة الطاقة والمياه للقيام بموجباتها القانونية كاملة، ترحب بالخطوة التي اقدم عليها معالي وزير الطاقة والمياه بتطبيق قاعدة الاختصاص، بعد أن تم تجاهلها طيلة الفترة السابقة بالاستناد إلى استشارات وذرائع وحجج واهية".