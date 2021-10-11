لبنان

عز الدين: ناقشنا وضع الاستراتيجية الوطنية لادارة متكاملة للنفايات الصلبة

Lebanon 24
11-10-2021 | 10:10
A-
A+
Doc-P-873854-637695690123319872.jpg
Doc-P-873854-637695690123319872.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عقدت الهيئة النيابية لمتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة جلسة اليوم في مجلس النواب برئاسة النائبة عناية عز الدين، وحضور وزير البيئة ناصر ياسين، وعدد من النواب وشخصيات معنية. 

وقالت عز الدين بعد الجلسة: "تناولت الهيئة الهموم البيئية مع وزير البيئة الذي أعلن ان ملف البيئة سيكون من اولويات عمل الوزارة"، مشيرة الى ان "المجلس النيابي سيواكب تشريعيا هذا الملف من اجل تصويب الثغرات القانونية في حال وجدت".

واضافت ان "النقاش تناول ايضا ملف النفايات وجرى البحث مع وزير البيئة في وضع الأستراتيجية الوطنية التي نص عليها القانون 218 لادارة متكاملة للنفايات الصلبة وفق المعايير العلمية والمتعارف عليها، مع الجدوى الأقتصادية وما يمكن أن ينتج منها من معالجات". واشارت الى "وجود معامل في مختلف المناطق وأن هناك
17 معملا يعالج بين 20 الى 500 طن من النفايات يوميا وان معظمها متوقف عن العمل، وما يعمل منها هو المعامل الصغيرة فقط، نتيجة توقف العقود مع المتعهدين لأن هذه العقود ما زالت على سعر 1500 ليرة للدولار".

واوضحت ان "الوزير سيتابع الموضوع، ان هذا الأمر أدى الى زيادة المكبات العشوائية التي بلغت 70 مكبا جديدا". ولفتت الى "تدني كمية النفايات الى الثلث بسبب الأزمة الأقتصادية". واوضحت ان "هذا الامر ادى الى اطالة عمر مطمر الجديدة حتى شباط 2022 والكوستا برافا الى 2023". واكدت انه "في الأثناء، لا بد من العمل على تصور لحل أزمة النفايات والمعامل". واعلنت ان وزير البيئة "يعمل على وضع خطة طوارئ تتعلق بهذا الملف".

ولفتت الى ان "الهيئة بحثت ايضا في موضوع المقالع والكسارات". ولفتت الى "وجود 1350 مقلعا وكسارة غير قانونية"، وأكدت "العمل على وضع قانون ينظم عملها ويراعي الجدوى منها وحاجات السوق".

وأشارت الى أن النقاش تناول تلوث نهر الليطاني.
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:22 | 2021-10-11
08:31 | 2021-10-11
08:41 | 2021-10-11
09:09 | 2021-10-11
07:46 | 2021-10-11
05:14 | 2021-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website