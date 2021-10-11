عبدالله زار بيرم وبحث معه في ملفات متعلقة بالحماية الاجتماعية

زار عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، وزير العمل مصطفى بيرم، في مكتبه بالوزارة.وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لعبد الله أن خلال اللقاء "تمت مناقشة تصحيح الأجور وحماية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وكذلك، جرى البحث في موضوع التقاعد والحماية الاجتماعية، واقتراح القانون المقدم من اللقاء الديمقراطي والمردة حول إنشاء صندوق البطالة، إضافة إلى آخر المستجدات السياسية".