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لبنان
بالارقام... إلى اللبنانيين: ارتفاع في سعر المازوت والغاز
Lebanon 24
11-10-2021
|
10:36
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أصدرت وزارة الطاقة والمياه قراراً جديداً، حدّدت بموجبه سعر مبيع المازوت والغاز.
وأصبحت الاسعار كما يلي:
الديزل أويل: 226600 ل.ل. (18700+)
الغاز: 193600 ل.ل. (14800+)
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