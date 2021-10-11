لبنان

بالارقام... إلى اللبنانيين: ارتفاع في سعر المازوت والغاز

Lebanon 24
11-10-2021 | 10:36
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أصدرت وزارة الطاقة والمياه قراراً جديداً، حدّدت بموجبه سعر مبيع المازوت والغاز.
 
وأصبحت الاسعار كما يلي:

الديزل أويل: 226600 ل.ل. (18700+)

الغاز: 193600 ل.ل. (14800+)
 
 
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لبنان

إقتصاد

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المازون

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