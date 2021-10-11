لبنان

حقائق عن عملية أمنيّة يخوضها الجيش.. هذه تفاصيلها

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
11-10-2021 | 11:15
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اتجهت الأنظار خلال الساعات الماضية إلى منطقة بريتال، حيث ينفذ الجيش عملية أمنية تطال عددا من المطلوبين. 

واللافت أن هذه العملية التي تستخدم فيها مروحيات عسكريّة تأتي لاستهداف عصابات سرقة السيارات بالدرجة الأولى باعتبار أنها نشطت بشكل كثيف خلال الفترة الأخيرة. 

ووفقاً لمصادر متابعة، فإنّ الهدف الأساس من العملية هو ضرب العصابة المسؤولة عن سرقة سيارة تابعة لمنظمة إنسانية من بيروت قبل نحو شهر. 

وفي أيلول الماضي، كان "لبنان24" كشف أنّ عملية حصلت في وسط العاصمة، إذ تمت سرقة سيارة تابعة لمنظمة إنسانية وتم رصد نقلها إلى منطقة البقاع الشمالي. 

وقالت المصادر الأمنية حينها إن ثمة عصابتين قد تعاونتا على هذه العملية. وكشفت ان السيارة المسروقة قد أصبحت في حوذة أحد المطلوبين في بريتال ويدعى "ه. ط". 

وذكرت المصادر نفسها أن أمر عمليات قد صدر لملاحقة الفاعلين بعد تلك الحادثة، فيما كثفت قيادة الجيش جهودها لمتابعة الملف.

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