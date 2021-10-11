اعتصامٌ أمام منزل المولوي في طرابلس

ينفذ عدد من المواطنين اعتصاماً أمام منزل وزير الداخليّة بسام المولوي في طرابلس، وذلك وسط انتشار كثيف للقوى الأمنية وعناصر الجيش.

وبدأ التحرك قرابة الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم، وقد طالب المعتصمون المولوي بالالتفات إلى أوضاع طرابلس وأهلها.