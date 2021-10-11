لبنان

"العسكرية" تحاكم عملاء حصلوا على الجنسية الإسرائيلية.. إليكم الأسماء

Lebanon 24
11-10-2021 | 11:30
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أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن منير شحادة حُكمها بحق مجموعة لبنانيين بجرم التعامل مع العدو الإسرائيلي.
وجاء في متن القرار أنه، على الأراضي اللبنانية وخارجها، وبتاريخ لم يمرّ عليه الزمن، أقدم كل من: جورج عبدالله أبو عيد، سيدي طانيوس أبو خير، سميرة حسين سليمان، سمية فارس جودية، ميراي جورج أبو عيد (قاصر)، الياس جورج أبو عيد (قاصر)، كريستيان جورج أبو عيد(قاصر) وباتريك جورج أبو عيد (قاصر) على التعامل مع العدو الإسرائيلي و الإستحصال على الجنسية الإسرائيلية، وعلى دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة من دون إذن الحكومة اللبنانية.
وقضى الحكم بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة مدة خمسة عشر عاماً بحق الأول والثانية والثالثة والرابعة، وتجريدهم من حقوقهم المدنية وتغريمهم مبلغ مليون ليرة لبنانية عن كل واحد منهم، كما قضى الحكم بتجريم وإدانة الخامسة والسادس والسابعة والثامن وإحالة نسخة عن ملفاتهم الى المرجع المختص للقصّر.
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