عثمان عرض ووفد أميركي سبل المساعدة الممكنة لقوى الأمن

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان قبل ظهر اليوم 11-10-2021 في مكتبه بثكنة المقر العام، وفداً أميركياً، ضمّ أحد كبار موظفي لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ الأمريكي بول غروف Paul Grove، والقائم بالأعمال لدى السفارة الأمريكية في لبنان ريتشارد مايكلز Richard Michaels، ومدير مكتب إنفاذ القانون ومكافحة المخدّرات الدولي "INL" بالوكالة ريغان بوشامب Reagan Beauchamp، والسيّدة آلين شامشيان، في زيارةٍ جرى في خلالها عرض للتحدّيّات والصعوبات التي تواجهها قوى الأمن الداخلي في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، وسبل المساعدة الممكنة ضمن إطار التعاون القائم بين الطرفَين.