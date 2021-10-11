لبنان

هبتان طبيتان من اليونيفيل الايطالية لمستشفيي تبنين وقانا الحكوميين

Lebanon 24
11-10-2021 | 11:45
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قدمت الكتيبة الايطالية العاملة في إطار اليونيفيل هبة طبية لمستشفى تبنين الحكومي عبارة عن مواد ومعدات وأدوية لمكافحة جائحة كورونا، بمشاركة قائد القطاع الغربي لليونيفيل الجنرال الإيطالي ستيفانو لاغوريو ورئيس اتحاد بلديات القلعة وبلدية تبنين نبيل فواز ورئيس مجلس ادارة مستشفى تبنين الحكومي الدكتور محمد حمادي، وحضور عدد من الأطباء والممرضين والضباط الإيطاليين.

وتأتي الهبة في اطار المبادرات التي يقوم بها ضباط وجنود حفظ السلام في القطاع الغربي لليونيفيل، لا سيما الكتيبة الايطالية التي تتبرع بمواد ومعدات وأدوية لمكافحة كورونا، للمستشفيات الحكومية واتحادات البلديات بهدف مساعدة الأهالي على مكافحة الفيروس.

وشكر رئيس مجلس ادارة مستشفى تبنين الحكومي لاغوريو على الهبة، ونوه بـ"علاقة الصداقة والدعم المستمر من قبل الجنود الإيطاليين للسكان المحليين".

وفي الختام، جال الحضور على اقسام الطوارىء والاشعة وقسطرة شرايين القلب والمختبر في المستشفى.

مستشفى قانا

من جهة ثانية، قدم مكتب التعاون المدني العسكري للكتيبة الإيطالية تحت أمرة اللواء فريولي، ضمن مهمة ليونتي، هبة طبية لمستشفى قانا الحكومي سلمها قائد القطاع الغربي لليونيفيل الجنرال الإيطالي ستيفانو لاغوريو، الى رئيس بلدية قانا محمد كرشت ورئيس مجلس الإدارة الدكتور علي غريب، بحضور الطاقم الطبي والاداري والتمريضي.

وشدد لاغوريو "أهمية دعم المستشفيات الحكومية في تبنين وقانا في الجنوب لما فيه خدمة الأهالي والسكان المحليين وتوفير العناية الصحية اللازمة"، مؤكدا على "مواصلة دعم القطاعات الصحية وخصوصا في ظل استمرار جائحة كورونا".
 
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