درويش تابع مع وفود التحضيرات لتولية ابراهيم على أبرشية زحلة للروم الكاثوليك

خلال ترؤسه اجتماعا في كنيسة سيدة النجاة، لكهنة أبرشية زحلة للروم الملكيين الكاثوليك تابع المطران عصام يوحنا درويش تحضيرات حفل تولية راعي الأبرشية الجديد المطران ابراهيم ابراهيم.وقال درويش: "نلاحظ أن كثيرين من العلمانيين ومن الذين يصلون معنا في كنائسنا، يفتشون من خلال صلواتهم عن مشيئة الله ويحاولون أن يعملوا بها، كثيرون منهم يفتشون عن المساعدة والمصالحة والغفران لكي يتحرروا من الشرير. لذلك علينا أن نؤمن بقوة الصلاة ونجعلهم يؤمنون مثلنا بهذه القوة".وفد ميدادوالتقى درويش وفدا من حركة "ميداد" ضم المرافق الأول للحركة في البقاع جورج ابو خاطر، لولو سمعان ممثلة "ميداد" ابلح، جو مسلم ممثلا "ميداد" تربل، شربل مساعد ممثلا "ميداد" سيدة النجاة، جويل فريجي ممثلة "ميداد" مار الياس المخلصية وشربل الحاج موسى ممثلا "ميداد" جلالا، برفقة مرشد الحركة في البقاع الأب فادي الفحل، وكان عرض للتحضيرات الجارية لحفل تولية المطران ابراهيم ودور "ميداد" في التنظيم والخدمة.اجتماعوفي هذا الإطار، ترأس درويش اجتماعا للمجلس الأبرشي العام تخلله عرض برنامج حفل التولية والتنظيم والدعوات ودور المجلس في المشاركة بهذا الحدث.