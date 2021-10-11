تقديراً لجهودهم.. "الدفاع المدني" يكرّم عناصره بـ"هاشتاغ" عبر مواقع التواصل

أطلقت المديرية العامة للدفاع المدني عبر "فيسبوك" هاشتاغ #مش_هيني_تكون_دفاع_مدني، "تعبيراً عن تقديرها لما يبذله عناصر الدفاع المدني من جهود جبارة للتمكن من تلبية نداء الواحب الإنساني والوطني وما يواجهونه من تحديات تعرض حياتهم للخطر في سبيل تأدية رسالتهم الإنسانية".