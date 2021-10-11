إلى اللبنانيين.. خبرٌ جديد هام عن البنزين والطوابير

كشفت مصادر في قطاع المحروقات لـ"لبنان24" أنّ "استهلاك البنزين تراجع بنحو 30% بعد رفع الدعم عنه"، مشيرة إلى أنّ "الكميات الموجودة في لبنان مع البواخر الآتية تكفي السوق حتى منتصف شهر تشرين الثاني المقبل".



وأوضحت المصادر أنّ "لدينا اليوم 80 مليون ليتر من البنزين غير الكميات التي ستصل تباعاً عبر البواخر، ما يؤكد تماماً أن البضاعة متوافرة في السوق والمحطات ولا أزمة ومشهد الطوابير سينتفي تماماً".