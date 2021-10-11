لبنان

خطوة من القرم لسدّ الشغور الحاصل في الوزارة.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
11-10-2021 | 12:47
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إلتقى وزير الاتصالات المهندس جوني القرم، في مكتبه في الوزارة، رئيس الجامعة اللبنانية الاميركية البروفسور ميشال معوض، يرافقه مستشاره للشؤون العامّة الدكتور كريستيان أوسي، وجرى البحث في إمكانية تدريب عدد من موظفي الوزارة لدى الجامعة بهدف تأهيلهم وتمكينهم من إستلام الوظائف التي شغرت في الوزارة بشكل خاص والقطاع بشكل عام. 

ويسعى بذلك الوزير القرم لسدّ الشغور الحاصل في الوزارة في ظل النقص الحاد في الموظفين الاداريين ذات الكفاءة الفنية سيما بعد ان ترك العديد منهم القطاع وتوجهوا الى الخارج للعمل في وظائف مهمة.
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