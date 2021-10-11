اندلاع حريق في خراج بلدتي عيّات والبرج في عكّار

إندلع حريق في خراج بلدتي عيّات والبرج في عكّار داخل أرض مليئة بأشجار الصنوبر والبلوط والسنديان والأشجار المعمرة كما وتصاعدت النيران والدخان بشكل كثيف في سماء البلدة، وقد توجهت فرق الدفاع المدني من مركز عيات وعدد من المتطوعين إلى المكان لإخماد النيران و منعها من التمدد إلى الأشجار المُجاورة.ووفقاً للمصادر، فان الحريق المُندلع يقع برقعة بجانب الحريق الذي إندلع منذ أشهر والذي قضى على مساحة من الأشجار.ودعا أهالي المنطقة اتحاد البلديات بضرورة فتحِ تحقيق بالحادث وبضرورة تشكيل فريق لحراسة الأحراج في المنطقة والتي تعتبر من أهم الأشجار الحرجية.