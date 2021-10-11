لبنان

حادث مروّع.. هذا ما حصل على طريق ضبيه (صور)

Lebanon 24
11-10-2021 | 14:26
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تعرض الإعلامي في قناة الـ"أم تي في" شربل سعادة،مساء اليوم، لحادث سير مروع على طريق عام الضبية بين سيارتين، ولم يسجل وقوع أي إصابات. 
 
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ضبيهـإصابات

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