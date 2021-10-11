لبنان

بعد انقطاع لأسبوع.. الكهرباء تعود إلى بعلبك

Lebanon 24
11-10-2021 | 15:04
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عاد التيار الكهرباء إلى بعلبك ومنطقتها وذلك بعد انقطاع شامل استمرّ لحوالى الأسبوع.
 
وستتم التغذية من محطة التوزيع في بعلبك بالتناوب بين المخارج، وذلك حفاظاً على سلامة الشبكة.
 
 
 
 
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الكهرباء

بعلبك

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