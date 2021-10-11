بعد انقطاع لأسبوع.. الكهرباء تعود إلى بعلبك

عاد التيار الكهرباء إلى بعلبك ومنطقتها وذلك بعد انقطاع شامل استمرّ لحوالى الأسبوع.

وستتم التغذية من محطة التوزيع في بعلبك بالتناوب بين المخارج، وذلك حفاظاً على سلامة الشبكة.