لبنان

بيانٌ هام من إدارة السير.. إليكم تفاصيله

Lebanon 24
11-10-2021 | 15:11
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أعلنت إدارة السير والآليات والمركبات أنه "بناء على كتاب الشركة المشغلة للبرنامج المعلوماتي المسجل لديها بالرقم 34724/2021 تاريخ 11/10/2021 الذي تبيّن منه وجود تعديلات أساسية لحسن سير البرامج، ومنعاً لحصول أي خطأ وللتأكد من حسن سير العمل لدى إطلاق البرامج الجديدة، سوف يتم إرجاء البدء بتسجيل الآليات والمركبات من يوم الثلاثاء 12/10/2021 إلى يوم الجمعة 15/10/2021 على أن يكون يوما الثلاثاء والأربعاء 12 و 13 تشرين الأول الجاري أيام عمل عادية بالنسبة لكافة معاملات السوق".
 
 
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