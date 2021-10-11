فيما لم يحسم بعد رسمياً من هو الرئيس المقبل للجامعة اللبنانية، عُلم أن عميد كلية العلوم البروفيسور بسام بدران هو الأوفر حظاً لتولي هذا المنصب بين الاسماء المطروحة، ويحظى بشبه اجماع لكن حتى الساعة لا شيء نهائياً.