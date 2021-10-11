لبنان

تحرّك إسرائيلي عند الحدود الجنوبية.. هذا ما يحصل

Lebanon 24
11-10-2021 | 15:50
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أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأنّ قوات العدو الاسرائيلي تنفذ عملية تفتيش بالقرب من السياج التقني في محلة كركزان - خراج بلدة ميس الجبل قضاء مرجعيون، مستخدمة 4 آليات وحوالى 30 جنديا ومستعينة بمصابيح ليلية، ولكن من دون تسجيل اي خرق للخط الازرق.
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