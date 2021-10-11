لبنان

في العباسية.. حريقٌ يطال مُولّداً وخزاناً للمازوت

Lebanon 24
11-10-2021 | 15:55
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أفادت مندوبة "لبنان24" في الجنوب عن نشوب حريق، مساء اليوم، في مولد كهربائي وخزان للمازوت في بلدة العباسية. 
وعلى الأثر، هرعت فرق الإطفاء إلى المكان وعملت على إخامد الحريق والقيام بعمليات التبريد اللازمة منعاً لأي طارئ.
 
 
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