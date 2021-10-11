مقدمات النشرات المسائية

تستمر حركة الموفدين الدوليين الى بيروت اذ يصل هذا الاسبوع وفد اميركي رفيع ‏المستوى برئاسة نائبة وزير خارجية الولايات المتحدة فيكتوريا نولاند، وتأتي هذه الزيارة بعد مغادرة وزير خارجية ايران حسين امير عبد اللهيان الذي اطلق سلسلة عروض لبناء محطات للطاقة يفترض ان يتناولها السيد حسن نصرالله في اطلالته بعدقليل ، كما تناقشها الحكومة التي تجتمع غدا في قصر بعبدا بعد اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع وسيحضر الوضع الكهربائي على طاولة البحث..وفي غمرة ازمة الكهرباء والمحروقات وبعد يومين من الاستعانة بالفيول من الجيش اللبناني لانتشال لبنان من العتمة اندلع حريق هائل في احد الخزانات التابعة للجيش في منشآت الزهراني ما يطرح اكثر من علامة استفهام عن اسباب الحريق وتوقيته؟وفيما الهم المعيشي يقض مضاجع اللبنانيين مع تفاقم الازمات خصوصا على ابواب فصل الشتاء ما يستدعي من الحكومة ان تبدأ بوضع الحلول على سكة ‏التحقيق والإنجاز.ارتفاع جديد سجل في سعر المازوت والغاز رغم ان مراكز توزيع الغاز مازالت تمتنع عن التسليم.‏قضائيا وفي جديد تطورات انفجار المرفأ ردت محكمة التمييز المدنية برئاسة القاضية جانيت حنا، الدعوى المقدمة من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر التي طلبا فيها رد المحقق العدلي القاضي طارق بيطار وتنحيته عن التحقيق بملف انفجار مرفأ بيروت.البداية من اوجاع اللبنانيين ومعاناتهممريض السرطان في لبنان لا تكفيه معاناته مع المرض حتى يضاف اليها فواتير المستشفيات وانقطاع الادوية متكلا فقط اليوم على العناية الالهية.الوقت لا ينتظر ... وقيمة الدقائق في الوضع الذي يعيشه لبنان راهنا أكبر من قيمة المال الأمر الذي يوجب إنفاقها بحكمة.الحكومة مطالبة بالإستثمار في الفرصة الزمنية المتاحة أمامها والتي لا تتعدى شهرا ونصف الشهر قبل دخول البلاد في فلك الأعياد وقرب موعد الإنتخابات.هذا الأمر تنبه إليه رئيس مجلس النواب نبيه بري وابلغه لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي مشددا على أنه خلال هذه الفترة لا بد للحكومة من أن تكون قد أنهت النقاش مع صندوق النقد الدولي أو على الأقل خطت خطوات عملية في هذا الإتجاه وحلت مشكلة الكهرباء وإلا فإنها ستكون قد فشلت،ولكي تكون كل الأمور "ماشية على ضو أكد الرئيس بري أن المطلب الأساسي اليوم هو الكهرباء بعيدا عن ملهاة التعيينات والتشكيلات وقال: هذا ليس وقتها ... "وليس وقت هذا أو ذاك لينهش من هذا الطبق".وإلى قضاء لا بد أن يكون (طبق الأصل) عن الدستور والقانون لاسيما أنه يشكل آخر حصن لثقة اللبنانيين بمؤسساتهم ويجب ألا يكون مطية لأي كان لصب زيت حقده على نار أزمات لبنان رأت حركة أمل في بيان مكتبها السياسي أن إحقاق الحق في جريمة العصر المتمثلة بإنفجار مرفأ بيروت ومحاسبة المسؤولين لا يكون بتسييس الملف والأحكام المسبقة والإستنسابية والخضوع لإملاءات الخارج وتجاوز المواد القانونية والدستورية الواردة في أصول المحاكمات معتبرة أن أهالي الضحايا ومعهم كل اللبنانيين يريدون قاضيا يحقق العدالة ولا يكون صدى لمحاكم التفتيش في العصور الغابرة.أما في عصور الظلام الكهربائية فما زال التفتيش جاريا عن أسباب الإنقطاع الدائم للتيار وإنخفاض مستوى التغذية والتوقف القسري للشبكة في اليومين الماضيين وهو ما حضر خلال اجتماع ترأسه الرئيس نجيب ميقاتي في السراي.في شأن ليس ببعيد شب حريق في أحد خزانات البنزين التابعة للجيش اللبناني في منشأة الزهراني وتمت السيطرة عليه على أن يتم تشكيل لجنة تحقيق لتحديد أسباب الحريق والمسؤوليات مع الإشارة إلى أن منشأة الزهراني لا تبيع مادة البنزين ودورها ينحصر في تخزين كميات منها لصالح الجيش والقوى الأمنية حصرا.نجا اللبنانيون من كارثة محققة في مصفاة الزهراني، وحالت العناية الالهية وجهود فرق الاطفاء والمعنيين بقطع الطريق على النيران التي اتت على احد خزانات بنزين الجيش اللبناني، وكادت ان تمتد الى الخزانات الاخرى..وآخر الاحصاءات ان مئتين وخمسين الف ليتر من البنزين قد احترقت وان لا اصابات في الارواح، فيما اصيب لبنان بحالة من الرعب مع خطورة الموقف والمكان، لما تحويه المصفاة من مخزون نفطي، فضلا عن انها ومعملها الكهربائي احد الامكنة المتبقية التي يضاء عبرها لبنان ببضع دقائق زمن العتمة الدامسة..وفي الكوارث الاخرى فان نيران الدولار الهبت الغاز المنزلي الى حد الانفجار، ومع هذا المنتج الحيوي فقد وصل سعر القارورة الواحدة التي تزن عشرة كيلوغرامات الى اكثر من مئة وتسعين الف ليرة لبنانية، فيما صفيحة المازوت قد سبقتها وكذلك البانزين، حتى بات اللبناني يحترق بالعتمة وكل انواع المحروقات، ولن تنفع كل انواع المبررات لسلطة تتفرج على الواقع المرير وترفض كل عرض او حل قريب ما لم تصدر التأشيرة الاميركية الواضحة له، فيما المؤشرات الصاخبة ان لهيب المحروقات اذا استمر على ما هو عليه دون خطط واضحة، سيحرق الكثير من الاوراق، ويصعب المهمة على الحكومة..وفي اوراق تحقيقات المرفأ، فقد رفضت محكمة التمييز دعوى الرد التي تقدم بها الوزيران غازي زعيتر وعلي حسن خليل ضد المحقق العدلي طارق البيطار، والسبب عدم الاختصاص النوعي، فيما لم يعد يميز اللبنانيون بعض الاحيان بين نوع الاجتهاد ان كان قضائيا او سياسيا.في بلاد الرافدين انجز العراقيون محطتهم السياسية الاهم، وانتهت الانتخابات بلا اختراقات امنية، فيما النتائج تتوالى وكذلك المواقف، على ان تتكفل الساعات القادمة باعلان النتائج الرسمية وتضع العراق على طريق مساره السياسي لانتاج سلطته الجديدة..وعن المستجدات وآخر التطورات، يتحدث الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله بعد نحو ساعة من الآن عبر شاشة المنار، وسط زحمة الملفات وتنوعها..على الساحة الداخلية، ثابت وحيد هو الازمة المعيشية بمتفرعاتها كافة، ومتحولات كثيرة، تبدأ بتفعيل العمل الحكومي بشكل متدرج، ولا تنتهي بزيارة خليفة دايفيد هايل لبيروت الخميس، مرورا بقرار محكمة التمييز الذي صب في صالح المحقق العدلي.فعلى مستوى تفعيل العمل الحكومي، جلسة لمجلس الوزراء في قصر بعبدا غدا، في وقت لفتت سلسلة مواقف لوزير الاشغال علي حمية لل أو.تي.في. في اول حديث شامل منذ تعيينه، شدد فيه على ان قرار الحكومة اللبنانية بتكليفه بالتواصل مع سوريا سيادي وشرعي، كاشفا أنه سيلتقي امين عام المجلس الاعلى اللبناني-السوري نصري خوري الجمعة لتكوين رؤية واضحة حول المواضيع العالقة ليحدد موعد زيارته لسوريا على هذا الاساس، ومؤكدا أنه لا يريد تواصلا شكليا، بل ان يكون مبنيا على رؤية واضحة ضمن مصلحة البلدين. وعن العرض الايراني بإعادة اعمار المرفأ، لفت وزير الاشغال الى ان دفاتر الشروط ستكون مفتوحة امام دول العالم أجمع، ضمن اطار سيادتنا على بلدنا.وعن العلاقة مع الولايات المتحدة، اوضح وزير الاشغال عدم تسجيل اي اتصال مع السفيرة الاميركية بعد، مرحبا في الوقت نفسه بأي لقاء تحت قاعدة مصلحة لبنان، ومضيفا: اهلا وسهلا بالسفيرة متى شاءت.وعن امكان رؤيته في زيارة للسعودية، قال: انا منفتح على كل الدول الشقيقة تحت اطار السيادة الوطنية ومصلحة لبنان ولي الشرف بزيارة المملكة، ومتابعا بالقول: انا وزير مزكى من حزب الله في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي والحزب لم يعمل يوما ضد مصلحة لبنان.اما في موضوعي الزيارة الاميركية المرتقبة وقرار محكمة التمييز، فالايام المقبلة كفيلة ببلورة الصورة، علما أن الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يطل في تمام الثامنة والنصف من هذه الليلة في كلمة تنقلها ال أو.تي.في. مباشرة على الهواء.كل الملفات مفتوحة على مصراعيها إما لمحاولة المعالجة وإما للمزيد من التعقيدات ... صارت أسماء الملفات محفوظة عن ظهر قلب ولا مجال للخطأ أو للإلتباس فيها:الكهرباء ، الفيول ، الغاز ، الدواء ، المستلزمات الطبية، المدارس ، الأقساط ، الإجراءات الوقائية في المدارس لتفادي كورونا ، الكباش المستمر بين المحقق العدلي وطلبات كف يده ، مع أنه ربح جولة اليوم .وفي موازاة ما تقوم به الحكومة ، ماذا يقول الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عند الثامنة والنصف من هذا المساء ؟بعيدا من الداخل ، حدثان من الخارج ، الأول إعلان الرئيس العراقي مصطفى الكاظمي عن اعتقال نائب أبو بكر البغدادي ، والثاني إعلان إسرائيل أنها لن تتخلى عن الجولان ، وتقول بلسان بينيت : " إن الصراع السوري الداخلي "أقنع كثيرين في العالم بأنه ربما يكون من الأفضل أن تكون هذه الأرض الجميلة والاستراتيجية في أيدي دولة إسرائيل ، لكن حتى في حال غير العالم موقفه من سوريا، وهو ما قد يحدث، أو من الأسد ، فلن يكون لذلك تأثير على مرتفعات الجولان... فمرتفعات الجولان إسرائيلية، انتهى الكلام".من هذا الملف المتفجر ، إلى ملف لا يقل أهمية ، ما قصة البلوكين 4 و9 ، ولماذا أعلنت توتال تعليق بدء التنقيب؟في بلد يقع جغرافيا بين الخزانات والعنابر.. كاد الخزان رقم سبعمئة واثنين يتحول الى نسخة مطابقة لكارثة العنبر الثاني عشر.. منشأة الزهراني مرت عليها وهلة مرفأ بيروت.. ولأربع ساعات حبست الأنفاس على وقع حريق قيل إنه تقني وغير مفتعل وأحيل إلى لجنة تقصي الحقائق وجمع المعلومات والاستماع إلى إفادات العاملين.. والبلد الذي يذوب قلبه للحصول على ليتر بنزين.. احترق أمام عينيه مئتان وخمسون ألف ليتر.. وكان لفدائيي فوج الإطفاء والدفاع المدني مهمة نزع فتيل الانفجار الكبير والتصدي للنيران وإخمادها بوسائل محدودة منعا لتمددها إلى باقي الخزانات....رئيس الحكومة أوفد الإطفائي وزير الطاقة " المهيوب" لمعاينة الحريق عن قرب.. فوصل على آخر شحطة بنزين في سيارته التابعة للوزارة.. وأخذ يبحث في المنطقة عن محطة للتزود بالوقود.. ولم يشأ المغادرة إلا وقد أعاد مرآة السيارة إلى مكانها بعد تعرضها للكسر والخلع ..... انتهى نهار الزهراني خسائر بالخزانات لكن الحرائق المندلعة في عنبر تحقيق جريمة مرفأ بيروت لا تزال مشتعلة وكلما أراد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار إطفاء جزء منها بالتحقيق مع المدعى عليهم.. صبوا البنزين على النار.. بعلل اللعب على القانون.. والهروب من المواجهة بافتعال الذرائع.. وعشية جلسة التحقيق المقررة غدا وبعده مع المدعى عليهما علي حسن خليل ونهاد المشنوق.. سارت محكمة التمييز على خطى محكمة الاستئناف..فأصدرت قرارا برفض رد طلب المحقق العدلي القاضي طارق البيطار المقدم من زعيتر وخليل لعدم اختصاصها.....اختار المدعى عليهم الهروب إلى الأمام والتلطي خلف الحصانات.. واختار القاضي بيطار المواجهة متسلحا بالعدالة والقانون.. تؤازره عائلات الضحايا والمتضررون ورأي عام .. دخل المحقق العدلي منطقة السياسيين المحرمة والمصونة بحصانات مزيفة فقدت شرعيتها.. فانهالت عليه سهام التخوين من كل صوب..ومن مسؤولين اعتادوا التدخل في القضاء ولم يتجرأ قاض على الوقوف في وجههم.....وفي انتظار تتبع الأثر فيما ستؤول إليه مستجدات مرفأ بيروت بدءا من الغد .. فإن السلطة نفسها دخلت في مواجهة مع نفسها.. رئيس مجلس النواب نبيه بري أمهل الحكومة خمسة وأربعين يوما للنجاح أو الفشل وانتقد التلهي بالتعيينات..وحكومة معا للإنقاذ صارت بحاجة الى من ينقذها.. فدولارها توجه صعودا ..تحرسه العتمة الشاملة.. والبطاقة الانتخابية تحت مسمى التمويلية التي كانت بالأمس ضرورة ما عادت أولوية.. والبلد الغارق في شبر محروقات.. أصبح عائما على ثروة من غاز نائم في البحر ومفقود من المنازل..... لا أمل بسلطة كلما غرقت تكاتفت وتماسكت ولكن ماذا عن انتفاضة الشعب ضدها ونحن على أبواب السابع عشر من تشرين.. سلطة أسقطت من حساباتها حق الشباب في الانتخاب وحرمت المرأة حقا مكتسبا ترشحا بلا حصرها بكوتا.. وعلى صفقتها أطلق الرئيس حسين الحسيني صرخة في بيان هو الاعنف توبيخا للحكام وضمنه عبارات يمكن أن تشكل دستور الامر الواقع كوصف السلطة بالخونة والأيادي القذرة والنفاق والمنافقين والعصابات وسمى الحسيني خريطة طريق لإصلاحات تبدأ بقانون الانتخابات ولا تنتهي عند الموقف الوطني من هذا الاستحقاق .. وتساءل هل المطلوب تمثيل إرادة العصابات لا إرادة المواطنين والمواطنات.....مرة جديدة، طارق البيطار ينتصر على طبقة سياسية مفضوحة بممارساتها وارتكاباتها.ففي اقل من اسبوعين، يرد القضاء طلب رد مقدم من نواب ضد المحقق العدلي. هكذا بعد اسقاط دعوى رد نهاد المشنوق، اسقطت اليوم دعوى رد النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر.البت بدعوى الرد جاء في سرعة قياسية، اذ قدمت ظهر الجمعة واسقطت صباح الاثنين. وسبب العجلة هو لمنع النائبين اللذين تقدما بالرد: حسن خليل و زعيتر، من استغلال القانون لعدم المثول امام المحقق العدلي.مع ذلك يبدو ان النائبين والوزيرين السابقين يصران على ربح الوقت، لذا تقدما بدعوى رد ثانية ايضا امام محكمة التمييز. فالى متى سيتسمر هذا التصرف غير المبرر؟ والى متى سيسمح لنواب كانوا وزراء، باستغلال مواد قانونية بهدف وحيد: وهو التهرب من التحقيق العدلي والهرب من وجه العدالة ؟ وهل مسموح للمسؤلين ان يتهربوا ويهربوا، بدلا من ان يخضعوا للتحقيق، وبدلا من ان يطالبوا هم بتطبيق العدالة؟محاولات تمييع التحقيق التي تخوضها المنظومة السياسية بلا هوادة، واكبها قرار صادر عن وزير الداخلية رفض فيه طلب القاضي البيطار بملاحقة المدير العام للامن العام عباس ابراهيم. هكذا فان من يتابع مجريات العملية القضائية يستنتج ان التحقيق العدلي مطوق سياسيا وحكوميا ومؤسساتيا. فالقاضي البيطار، وبدلا من ان يمارس عمله ويجري تحقيقاته، يكاد يصبح هو في قفص الاتهام. فكيف السبيل لانهاء هذه المسخرة ؟ وهل ارواح الناس التي سقطت في الرابع من آب لا قيمة لها عند المسؤولين عندنا؟ واين تحديدا رئيس الجمهورية ؟ اليس هو القاضي الاول في الجمهورية؟ الا يفترض به بالتالي ان يتخذ موقفا حازما وحاسما مما يجري؟ في الاثناء النواب، ممثلو الشعب ساكتون في معظمهم. سكوت بعضهم دليل خوف، وسكوت بعضهم الاخر دليل تواطوء. لذلك ايها اللبنانيون عند توجهكم الى صناديق الاقتراع اياكم ثم اياكم ان تنتخبوا فاسدين ومجرمين، او خانعين متواطئين، يعني باللبناني الدارج : اوعا ترجعو تنتخبون هني ذاتن!!