لبنان

كلام جديد لمدير عام "كهرباء لبنان".. ما مضمونه؟

Lebanon 24
11-10-2021 | 16:28
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غردت عضو كتلة المستقبل النائب رولا الطبش عبر حسابها على "تويتر" قائلة: "سألني كثيرون عن الانقطاع الدائم للمياه عن بيروت، فتابعت الموضوع وكانت الاجابة ان الحل رهن التغذية الكهربائية التي ان تحسنت يتحسن ضخ المياه. وبالتواصل مع مدير عام الكهرباء كمال حايك أكد انه سيسعى بسرعة لتوفير الطاقة للمحطات الاساسية للضخ. ننتظر لكن بجعبتنا خياراً آخر نعلنه في حينه".
 
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