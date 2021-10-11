قافلة جديدة من صهاريج المازوت الإيراني تدخل لبنان

عبرت إلى لبنان عبر الحدود السورية، اليوم، قافلة شاحنات جديدة محمّلة بالمازوت الإيراني.

ووفقاً للمعلومات، فإن القافلة تضمّ حوالى 60 صهريجاً، وتقدّر كمية المازوت الإيراني التي دخلت إلى لبنان حتى الآن بنحو 37 مليون ليتر من حمولة الباخرة الأولى.