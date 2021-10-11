لبنان

تدقيق

Lebanon 24
11-10-2021 | 17:00
A-
A+
Doc-P-873986-637695949461529473.jpg
Doc-P-873986-637695949461529473.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
خضعت أسماء المدعوين للقاء الدبلوماسية الأميركية، ضمن برنامج الزيارة إلى تدقيق، لا سيما لجهة العدد والفعالية والانتماء الطائفي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
مواضيع ذات صلة
"طالبان": على الناتو أن يتحدث معنا بلغة الدبلوماسية
lebanon 24
12/10/2021 08:21:24 Lebanon 24 Lebanon 24
لا تشكيلات دبلوماسية ولا تعيينات إدارية وقضائية في جلسة اليوم
lebanon 24
12/10/2021 08:21:24 Lebanon 24 Lebanon 24
مساعدة وكيل وزارة الدفاع الأميركية: إدارة بايدن ملتزمة بالدبلوماسية خيارا أول وإيران أفضل مثال على ذلك
lebanon 24
12/10/2021 08:21:24 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار الأمن القومي الأميركي لنظيره الإسرائيلي: الدبلوماسية أفضل سبيل لعدم حصول إيران على سلاح نووي
lebanon 24
12/10/2021 08:21:24 Lebanon 24 Lebanon 24

اميركا

دبلوماسية

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:15 | 2021-10-12
01:12 | 2021-10-12
01:00 | 2021-10-12
00:02 | 2021-10-12
23:52 | 2021-10-11
23:19 | 2021-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website