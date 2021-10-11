خضعت أسماء المدعوين للقاء الدبلوماسية الأميركية، ضمن برنامج الزيارة إلى تدقيق، لا سيما لجهة العدد والفعالية والانتماء الطائفي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".