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تكتيك

Lebanon 24
11-10-2021 | 17:06
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بدأ حزب مسيحي إصلاحي تكتيكاً انتخابياً مغايراً للانتخابات الماضية، لجهة نطاق الترشيحات والشخصيات المرشحة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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