لبنان

ربط نزاع وزاري

Lebanon 24
11-10-2021 | 17:06
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يتجه الثنائي إلى ربط نزاع وزاري، وعدم التوقيع على بياض في أي موضوع يُطرح على بساط البحث، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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