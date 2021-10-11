جلسة للحكومة في بعبدا اليوم

يترأس الرئيس عون في الرابعة بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، جلسة لمجلس الوزراء مخصصة لعرض رؤية الوزراء المتعلقة بوزاراتهم وخطة عملهم، ويسبق الجلسة اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع، وفق ما ذكرت "الأنباء" الكويتية.