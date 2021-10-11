لبنان

أسبوع أميركي طويل في لبنان.. وتحضير لمفاوضات ترسيم الحدود

Lebanon 24
11-10-2021 | 17:40
A-
A+
Doc-P-873993-637695962729711574.jpg
Doc-P-873993-637695962729711574.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتبت "الأنباء" الكويتية: "أسبوع أميركي طويل في لبنان، فبدءا من بعد غد، يصل الوفد الاميركي برئاسة فكتوريا نولاند نائبة وزير الخارجية، وقد شملت خريطة جولتها موسكو ولندن إلى جانب بيروت، وقد أدخلت تعديلات على الوفد الذي انطلق الى موسكو، بحيث ضم الى نولاند، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط والتواصل مع سورية ايتان غولدريتش، ونائب مساعد وزير الخزانة للشؤون الدولية ايريك ماير، في حين غاب مستشار وزارة الطاقة آموس هوكشتاين، عن الوفد، ليأتي مباشرة الى بيروت، حيث سيتولى رئاسة الوفد الأميركي الوسيط في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل والتي آن اوانها مجددا كما يبدو.
وفي برنامج الوفد الأميركي لقاءات تشمل الرؤساء ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي العائد من عمان بعد لقائه الملك عبدالله الثاني. كما سيلتقي الوفد وزير الخارجية عبدالله بو حبيب ووزير الدفاع موريس سليم، إضافة إلى مجموعات من الحراك المدني تلتقيها نولاند في مقر السفارة الأميركية في عوكر".
المصدر: الانباء الكويتية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:15 | 2021-10-12
01:12 | 2021-10-12
01:00 | 2021-10-12
00:02 | 2021-10-12
23:52 | 2021-10-11
23:19 | 2021-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website