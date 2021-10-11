لبنان

لا تشكيلات دبلوماسية ولا تعيينات إدارية وقضائية في جلسة اليوم

Lebanon 24
11-10-2021 | 18:16
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أكد مصدر رسمي مسؤول لـ"اللواء" ان "جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء في القصر الجمهوري، لن تشهد أي مناقلات او تشكيلات دبلوماسية ولا تعيينات إدارية وقضائية، وان محور الجلسة فقط هو عرض الوزراء لخطط عملهم في الوزارات"، مشيرة الى ان "التشكيلات الدبلوماسية والقضائية تُطبخ على نار هادئة وباتت شبه ناضجة وستطرح لاحقاً بوقت ليس بعيد".
ولكن المصدر أشار الى انه "في حال حصل توافق بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي على بعض التعيينات المتفق عليها قد تُطرح من خارج جدول الاعمال".
المصدر: اللواء
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