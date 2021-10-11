لبنان

اتّجاه لتأجيل الانتخابات البلدية لعام واحد

Lebanon 24
11-10-2021 | 18:20
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كشفت مصادر سياسية النقاب عن نقاش تفصيلي صريح، بين كبار المسؤولين ووزير الداخلية بخصوص، جهوزية وزارة الداخلية، لاجراء استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية، في موعدها الربيع المقبل، الى جانب، او بعد اجراء الانتخابات النيابية أيضا.
وأشارت عبر "اللواء" الى ان "الاجوبة الاولية، بعدم جهوزية وقدرة الوزارة، تنظيم واجراء الانتخابات النيابية والبلدية، في الفترة ذاتها، لنقص بالامكانات والعديد، واستنادا الى المصادر السياسية، فإن هناك، اتجاها واضحا، لدى هؤلاء المسؤولين، لاتخاذ قرار بتأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية، لعام واحد، وتركيز جهود وزارة الداخلية لاجراء الانتخابات النيابية لوحدها، العام المقبل، لانه الاستحقاق الاهم في الاشهر المقبلة، لاعتبارات عديدة، محلية ودولية، ولا يمكن تأجيله، في حين انه بالامكان تأجيل استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية لعام واحد".
وتتوقّع المصادر ان" يصار الى التشاور بين المسؤولين، لاتخاذ القرار النهائي والاعلان عن تأجيل موعد الانتخابات البلدية في غضون الاسابيع المقبلة، مع الاسباب الداعية للتأجيل".
المصدر: اللواء
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