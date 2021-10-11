لبنان

استهلاك البنزين تراجع بنحو 30% بعد رفع الدعم عنه

Lebanon 24
11-10-2021 | 18:27
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قالت مصادر في قطاع المحروقات عبر "اللواء" ان "استهلاك البنزين تراجع بنحو 30% بعد رفع الدعم عنه"، مشيرة إلى ان "الكميات الموجودة في لبنان مع البواخر الآتية تكفي السوق حتى منتصف شهر ت2 المقبل".
المصدر: اللواء
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