قالت مصادر في قطاع المحروقات عبر "اللواء" ان "استهلاك البنزين تراجع بنحو 30% بعد رفع الدعم عنه"، مشيرة إلى ان "الكميات الموجودة في لبنان مع البواخر الآتية تكفي السوق حتى منتصف شهر ت2 المقبل".