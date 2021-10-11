28
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
28
o
النبطية
28
o
زحلة
29
o
بعلبك
27
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
الاجتماع الثالث للحكومة اليوم وملف الكهرباء يحضر بنداً أساسياً
Lebanon 24
11-10-2021
|
22:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
يعقد مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم اجتماعه الثالث في القصر الجمهوري بحضور رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي وعلى جدول أعماله بند واحد يتعلق برؤية كل وزير في الحكومة حول أمور وزارته والحلول المقترحة لمعالجة الازمات التي هي من اختصاصه.
وكتبت " الانباء الالكترونية" ان مصدرا حكوميا علّق على هذا الموضوع بالقول انها فكرة جيدة تفرض على كل وزير أن يضع لائحة للمشاريع التي ينوي تنفيذها بحسب الأولويات، وسيتم التركيز على تنفيذ المشاريع التي تخرج لبنان من أزماته وهي كثيرة وملحة ومتشعبة.
المصدر الحكومي توقع أن يطرح رئيس الحكومة من خارج جدول الاعمال موضوع الاتصالات التي أجراها مع صندوق النقد الدولي وانطلاق المفاوضات معه للتعجيل في المساعدات وبالأخص في موضوع الكهرباء، كما سيضع وزير الطاقة الحكومة في أجواء الاتصالات التي أجراها في كل من مصر والأردن بشأن استجرار النفط والغاز من هذين البلدين ورؤيته لكيفية التسريع بتنفيذ هذا المشروع.
وكتبت" البناء" : يحضر الوضع الكهربائي على طاولة مجلس الوزراء اليوم، حيث يرأس رئيس الجمهورية في قصر بعبدا، جلسة لمجلس الوزراء مخصصة لعرض رؤية الوزراء المتعلقة بوزاراتهم وخطة عملهم. ويسبق الجلسة اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع. وبحسب المعلومات فإن الاجتماع مخصّص لدرس طلب المحقق العدلي طارق البيطار الإذن بملاحقة اللواء طوني صليبا وإعطاء الجواب بالموافقة أو عدمها.
وكتبت" النهار" يفترض ان يحضر الوضع الكهربائي على طاولة مجلس الوزراء اليوم حيث يرأس رئيس الجمهورية ميشال عون في الرابعة من بعد الظهر الجلسة في قصر بعبدا، وهي مخصصة لعرض رؤية الوزراء المتعلقة بوزاراتهم وخطة عملهم.
تابع
الأكثر قراءة
إلى اللبنانيين.. خبرٌ جديد هام عن البنزين والطوابير
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. خبرٌ جديد هام عن البنزين والطوابير
14:00 | 2021-10-11
11/10/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سمكة "سقطت" من السماء وتسببت بأضرار في عكار! (صور)
Lebanon 24
سمكة "سقطت" من السماء وتسببت بأضرار في عكار! (صور)
03:04 | 2021-10-12
12/10/2021 03:04:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ هام من إدارة السير.. إليكم تفاصيله
Lebanon 24
بيانٌ هام من إدارة السير.. إليكم تفاصيله
15:11 | 2021-10-11
11/10/2021 03:11:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بالارقام... إلى اللبنانيين: ارتفاع في سعر المازوت والغاز
Lebanon 24
بالارقام... إلى اللبنانيين: ارتفاع في سعر المازوت والغاز
10:36 | 2021-10-11
11/10/2021 10:36:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مُشكلة بشأن المازوت بعد صدور التسعيرة.. ماذا يجري؟
Lebanon 24
مُشكلة بشأن المازوت بعد صدور التسعيرة.. ماذا يجري؟
12:17 | 2021-10-11
11/10/2021 12:17:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:17 | 2021-10-12
المجلس الاعلى للدفاع اتخذ القرار المناسب بشأن ملاحقة اللواء صليبا
08:48 | 2021-10-12
موقف لافت لبري عن "الكوتا النسائية"... هذا ما قاله
08:51 | 2021-10-12
بعبدا مستاءة.. وتسأل نقابة الصحافة عن موقفها من الإساءة المستمرة لشخص الرئيس
09:51 | 2021-10-12
مخدرات وقنبلتان وأسلحة فردية بحوزة امرأة في بلدة بترونية!
09:35 | 2021-10-12
وزير الزراعة وقع مذكرة تعاون مع منظمة التجارة العادلة في لبنان: بدأنا بالخروج من نفق الأزمة
09:10 | 2021-10-12
وزير الطاقة استعرض وطراف المشاريع التي يمولها الاتحاد الاوروبي
فيديو
أسد يختبىء في مرحاض عام بانتظار فريسة! (فيديو)
Lebanon 24
أسد يختبىء في مرحاض عام بانتظار فريسة! (فيديو)
08:28 | 2021-10-12
12/10/2021 16:56:32
Lebanon 24
Lebanon 24
جمال سليمان يرقص على أنغام أغنية حسين الجسمي.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
جمال سليمان يرقص على أنغام أغنية حسين الجسمي.. شاهدوا الفيديو
11:00 | 2021-10-10
12/10/2021 16:56:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تمثال كاظم الساهر في دبي يحدث ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي! (فيديو)
Lebanon 24
تمثال كاظم الساهر في دبي يحدث ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي! (فيديو)
08:00 | 2021-10-09
12/10/2021 16:56:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact