لبنان

الاجتماع الثالث للحكومة اليوم وملف الكهرباء يحضر بنداً أساسياً

Lebanon 24
11-10-2021 | 22:16
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يعقد مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم اجتماعه الثالث في القصر الجمهوري بحضور رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي وعلى جدول أعماله بند واحد يتعلق برؤية كل وزير في الحكومة حول أمور وزارته والحلول المقترحة لمعالجة الازمات التي هي من اختصاصه.

وكتبت " الانباء الالكترونية" ان مصدرا حكوميا علّق على هذا الموضوع بالقول انها فكرة جيدة تفرض على كل وزير أن يضع لائحة للمشاريع التي ينوي تنفيذها بحسب الأولويات، وسيتم التركيز على تنفيذ المشاريع التي تخرج لبنان من أزماته وهي كثيرة وملحة ومتشعبة.

المصدر الحكومي توقع أن يطرح رئيس الحكومة من خارج جدول الاعمال موضوع الاتصالات التي أجراها مع صندوق النقد الدولي وانطلاق المفاوضات معه للتعجيل في المساعدات وبالأخص في موضوع الكهرباء، كما سيضع وزير الطاقة الحكومة في أجواء الاتصالات التي أجراها في كل من مصر والأردن بشأن استجرار النفط والغاز من هذين البلدين ورؤيته لكيفية التسريع بتنفيذ هذا المشروع.

وكتبت" البناء" : يحضر الوضع الكهربائي على طاولة مجلس الوزراء اليوم، حيث يرأس رئيس الجمهورية في قصر بعبدا، جلسة لمجلس الوزراء مخصصة لعرض رؤية الوزراء المتعلقة بوزاراتهم وخطة عملهم. ويسبق الجلسة اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع. وبحسب المعلومات فإن الاجتماع مخصّص لدرس طلب المحقق العدلي طارق البيطار الإذن بملاحقة اللواء طوني صليبا وإعطاء الجواب بالموافقة أو عدمها.

وكتبت" النهار" يفترض ان يحضر الوضع الكهربائي على طاولة مجلس الوزراء اليوم حيث يرأس رئيس الجمهورية ميشال عون في الرابعة من بعد الظهر الجلسة في قصر بعبدا، وهي مخصصة لعرض رؤية الوزراء المتعلقة بوزاراتهم وخطة عملهم.
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