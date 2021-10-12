لبنان

لهذا السبب استثني هوكستين من الوفد الاميركي الى بيروت

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-10-2021 | 01:00
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بعدما كان مقررا ان يكون  المستشار الأول في وزارة الخارجية الاميركية  لشؤون الطاقة اموس هوكستين في عداد الوفد الذي ترأسه نائبة وزير الخارجية الاميركية أنتوني بلينكن فيكتوريا نولان في زيارتها للبنان الخميس، افادت المعلومات انه تم استثناؤه من الزيارة، مما ترك باب التأويلات مفتوحا .

وفيما اكتفت مصادر السفارة الاميركية في بيروت بالقول لـ" لبنان ٢٤" ان هوكستين "لن يكون في عداد الوفد"، افادت المعلومات" ان هوكستين المعيّن رئيساً للوفد الاميركي الى  مفاوضات ترسيم الحدود اللبنانية الجنوبية سيزور لبنان في العشرين من الشهر الحالي في مهمة بين لبنان واسرائيل لإعطاء الملف صفة مستقلة عن اي ملفات اخرى."

اضافت المعلومات "ان هوكستين سيطلع من المسؤولين اللبنانيين على الموقف النهائي للحكومة من موضوع الترسيم".

يذكر ان هوكستين، هو من الأشخاص المقربين من الرئيس الأميركي بايدن، وكان حاول التوسط في مسألة احتياطيات الغاز والحدود البحرية خلال إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، في العام 2016 ولم ينجح في تحقيق انفراجة حينها.

المصدر: لبنان 24

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