لبنان

النواب خائفون ووزير سابق "مغضوب عليه" في بلدته

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-10-2021 | 01:15
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اشارت  مصادر مطلعة على تحضير القوى السياسية للانتخابات النيابية إلى هواجس بدأ يطرحها غالبية النواب الحاليين لجهة الاستياء العام الذي ينتاب أبناء مناطقهم من جراء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. وعلم في هذا الاطار أن  نوابا ابلغوا رؤساء احزابهم صعوبة إجراء لقاءات انتخابية في ظل التململ الحاصل داخل البيئات الحاضنة لهم، معتبرين  أن الأمور ذاهبة نحو الأسوأ على المستوى الاجتماعي اذا لم تتحسن الأوضاع قبل نهاية العام،  وهذا من شأنه أن يعطل إجراء الانتخابات في 27اذار المقبل.

وفي سياق متصل تنقل المصادر نفسها استياء بيئة حزبية أساسية من وزير سابق ونائب حالي، معتبرة أن ترشيحه للانتخابات 2022  سينعكس سلبا على الجهة الحزبية التي ينتمي اليها ، فحتى لو فاز في دائرته، فإنه سيكون الأضعف من ناحية الاصوات التفضيلية، فبلدته اليوم وفق المصادر نفسها، ترفض القيام باي لقاءات انتخابية له ومرد ذلك أن نوابا من اللائحة نفسها ومن كتلته لم ينقطعوا عن أبناء منطقتهم  في عز جائحة كورونا

المصدر: لبنان 24

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